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Мужчина устроил шопинг с украденной банковской картой и попал на видео. Может, вы его знаете?
Источник материала: Tut.by
В Могилеве ищут мужчину, которого подозревают в краже банковской карты,
По данным следствия, мужчина совершал покупки с помощью украденной карты 6 ноября 2019 года в продуктовых магазинах Могилева.
Если вы узнали мужчину на видео и обладаете какой-либо информацией о нем, следствие просит сообщить по телефону +375 44 551−09−10.
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Дело было в ноябре 2019 года.
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