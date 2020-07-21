Мужчина устроил шопинг с украденной банковской картой и попал на видео. Может, вы его знаете?

Источник материала: Tut.by

В Могилеве ищут мужчину, которого подозревают в краже банковской карты, сообщает Следственный комитет. Он устроил шопинг и мог попасть на видео с камер наблюдения.

По данным следствия, мужчина совершал покупки с помощью украденной карты 6 ноября 2019 года в продуктовых магазинах Могилева.

Если вы узнали мужчину на видео и обладаете какой-либо информацией о нем, следствие просит сообщить по телефону +375 44 551−09−10.