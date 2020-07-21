Компания такси ищет очевидцев нападения на своего пассажира. Подозреваются конкуренты

Источник материала: Виртуальный Брест

ООО "Хэппи Такси" просит Вас оказать помощь в поиске свидетелей. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.





19.07.2020 года в 15.15 по адресу: город Брест улица Махновича дом 28 на пассажира нашего такси было совершено нападение группой лиц, предположительно, водителей такси конкурирующей организации.

Пассажир в тяжёлом состоянии находится в больнице. Предположительно, или 5 или 6 человек.

Просьба Всех кто что-либо видел и может оказать помощь в установлении лиц, причастных к данному правонарушению, звонить по номеру телефона:+375 29 808 38 82.