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Компания такси ищет очевидцев нападения на своего пассажира. Подозреваются конкуренты
21.07.2020 18:28 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ООО "Хэппи Такси" просит Вас оказать помощь в поиске свидетелей. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
19.07.2020 года в 15.15 по адресу: город Брест улица Махновича дом 28 на пассажира нашего такси было совершено нападение группой лиц, предположительно, водителей такси конкурирующей организации.
Пассажир в тяжёлом состоянии находится в больнице. Предположительно, или 5 или 6 человек.
Просьба Всех кто что-либо видел и может оказать помощь в установлении лиц, причастных к данному правонарушению, звонить по номеру телефона:+375 29 808 38 82.
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ООО "Хэппи Такси" просит Вас оказать помощь в поиске свидетелей. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. 19.07.2020 года в 15.15 по адресу: город Брест...
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