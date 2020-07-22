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В Брестском районе спасатели нашли пропавшую девочку

22.07.2020 06:26 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21.07.2020 года в 17-28 в дежурную службу МЧС обратилась жительница деревни Збироги Брестского района. Женщина просила помощи в поисках дочери: с ее слов, девочка 2013 года рождения ориентировочно в 17-15 вышла из дома по месту жительства в неизвестном направлении.

В Брестском районе спасатели нашли пропавшую девочку

Оперативная группа Брестского областного УМЧС выехала на место, незамедлительно были организованы поиски пропавшей девочки в районе населенного пункта. Для создания поискового отряда объявлен сбор личного состава свободных смен Брестских городского и районного отделов по чрезвычайным ситуациям.

В поисках было задействовано 18 ед. техники, 85 человек (12 ед. техники и 45 человек Брестского областного УМЧС; 6 ед. техники, 30 человек РОВД; 10 человек местного населения).

В Брестском районе спасатели нашли пропавшую девочку

В 18-26 потерявшаяся девочка обнаружена работниками МЧС в поле зерновых культур в 400 метрах от места проживания.

В Брестском районе спасатели нашли пропавшую девочку

В госпитализации она не нуждается.

 
 
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  21.07.2020 года в 17-28 в дежурную службу МЧС обратилась жительница деревни Збироги Брестского района. Женщина просила помощи в поисках дочери: с ее слов, девочка 2013...
 
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