В Брестском районе спасатели нашли пропавшую девочку

Источник материала: Виртуальный Брест

21.07.2020 года в 17-28 в дежурную службу МЧС обратилась жительница деревни Збироги Брестского района. Женщина просила помощи в поисках дочери: с ее слов, девочка 2013 года рождения ориентировочно в 17-15 вышла из дома по месту жительства в неизвестном направлении.





Оперативная группа Брестского областного УМЧС выехала на место, незамедлительно были организованы поиски пропавшей девочки в районе населенного пункта. Для создания поискового отряда объявлен сбор личного состава свободных смен Брестских городского и районного отделов по чрезвычайным ситуациям.

В поисках было задействовано 18 ед. техники, 85 человек (12 ед. техники и 45 человек Брестского областного УМЧС; 6 ед. техники, 30 человек РОВД; 10 человек местного населения).





В 18-26 потерявшаяся девочка обнаружена работниками МЧС в поле зерновых культур в 400 метрах от места проживания.





В госпитализации она не нуждается.