|
В Бресте сыщики задержали подозреваемого в краже денег из комнаты в хостеле у женщины
21.07.2020 18:28 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 20 июля, около 21.30 в Ленинский РОВД Бреста обратилась 72-летняя гражданка России. Она сообщила, что из комнаты в хостеле, где она проживает последние несколько месяцев, неизвестный похитил более 20 тысяч долларов США и около 6 тысяч евро, принадлежащие ей.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам в эту же ночь в одном из городских казино задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний россиянин, житель Архангельской области.
Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 20 июля, около 21.30 в Ленинский РОВД Бреста обратилась 72-летняя гражданка России. Она сообщила, что из комнаты в хостеле, где она проживает последние...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)