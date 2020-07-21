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В Бресте сыщики задержали подозреваемого в краже денег из комнаты в хостеле у женщины

21.07.2020 18:28 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 20 июля, около 21.30 в Ленинский РОВД Бреста обратилась 72-летняя гражданка России. Она сообщила, что из комнаты в хостеле, где она проживает последние несколько месяцев, неизвестный похитил более 20 тысяч долларов США и около 6 тысяч евро, принадлежащие ей.

В Бресте сыщики задержали подозреваемого в краже денег из комнаты в хостеле у женщины

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам в эту же ночь в одном из городских казино задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний россиянин, житель Архангельской области.

Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вчера, 20 июля, около 21.30 в Ленинский РОВД Бреста обратилась 72-летняя гражданка России. Она сообщила, что из комнаты в хостеле, где она проживает последние...
 
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