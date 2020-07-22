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Неизвестные открыли огонь из автомата рядом с похоронным бюро в Чикаго: много пострадавших

22.07.2020 06:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестные открыли огонь во вторник рядом с похоронным бюро в южной части Чикаго (штат Иллинойс), ранения получили не менее 14 человек. Об этом заявил официальный представитель полицейского управления города на пресс-конференции, которую транслировали местные каналы.

Как он отметил, «14 пострадавших находятся в пяти разных больницах». Полиция задержала одного человека, который может быть причастен к произошедшему. Ищут также других подозреваемых.

Стрельбу вели из автомобиля. Какими мотивами руководствовались преступники, пока не уточняется. В числе пострадавших люди, которые пришли на похороны.

 
 
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