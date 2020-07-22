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В центре Витебска случился переполох из-за забытой кем-то коробки. Теперь ищут ее владельца
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 июля в милицию позвонил мужчина, который возле своей машины на стоянке на площади Свободы обнаружил бесхозную коробку. Вызвали саперов, территорию оцепили. В коробке оказались колонки, теперь ищут ее владельца — чтобы вернуть,
На место находки приехала милиция, площадь оцепили. Саперы обследовали коробку. Взрывоопасных предметов не обнаружили.
Внутри находились акустические колонки — они на коробке и изображены.
Коробку вернут владельцу. Обращайтесь в Октябрьский РОВД Витебска.
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Вечером 21 июля в милицию позвонил мужчина, который возле своей машины на стоянке на площади Свободы обнаружил бесхозную коробку. Вызвали саперов, территорию...
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