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В центре Витебска случился переполох из-за забытой кем-то коробки. Теперь ищут ее владельца

22.07.2020 08:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 21 июля в милицию позвонил мужчина, который возле своей машины на стоянке на площади Свободы обнаружил бесхозную коробку. Вызвали саперов, территорию оцепили. В коробке оказались колонки, теперь ищут ее владельца — чтобы вернуть, сообщает милиция региона.


На место находки приехала милиция, площадь оцепили. Саперы обследовали коробку. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Внутри находились акустические колонки — они на коробке и изображены.

Коробку вернут владельцу. Обращайтесь в Октябрьский РОВД Витебска.


 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером 21 июля в милицию позвонил мужчина, который возле своей машины на стоянке на площади Свободы обнаружил бесхозную коробку. Вызвали саперов, территорию...
 
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