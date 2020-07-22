В центре Витебска случился переполох из-за забытой кем-то коробки. Теперь ищут ее владельца

Источник материала: Tut.by

Вечером 21 июля в милицию позвонил мужчина, который возле своей машины на стоянке на площади Свободы обнаружил бесхозную коробку. Вызвали саперов, территорию оцепили. В коробке оказались колонки, теперь ищут ее владельца — чтобы вернуть, сообщает милиция региона.





На место находки приехала милиция, площадь оцепили. Саперы обследовали коробку. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Внутри находились акустические колонки — они на коробке и изображены.

Коробку вернут владельцу. Обращайтесь в Октябрьский РОВД Витебска.



