В Ошмянском районе детей засыпало песком в котловане - погибли два мальчика

Источник материала: Tut.by

Вечером 21 июля возле одной из деревень Ошмянского района погибли два мальчика. Дети играли в котловане, произошло обрушение грунта, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, вечером 21 июля двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована, который образовался после забора песка местными жителями. Когда дети находились в яме, обрушился грунт — мальчики оказались засыпаны песком.

На место прибыли спасатели, они достали детей, но спасти мальчиков не удалось.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.