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В Ошмянском районе детей засыпало песком в котловане - погибли два мальчика
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 июля возле одной из деревень Ошмянского района погибли два мальчика. Дети играли в котловане, произошло обрушение грунта,
По данным следствия, вечером 21 июля двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована, который образовался после забора песка местными жителями. Когда дети находились в яме, обрушился грунт — мальчики оказались засыпаны песком.
На место прибыли спасатели, они достали детей, но спасти мальчиков не удалось.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Когда дети находились в яме, обрушился грунт - мальчики оказались засыпаны песком.
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