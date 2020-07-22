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ЧП В Ошмянском районе: детей засыпало песком

22.07.2020 13:00 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Специалисты разбираются в обстоятельствах ЧП в Ошмянском районе. Там двоих детей засыпало песком. По данным СК, вчера вечером мальчики 12 и 11 лет играли внутри котлована. Яма расположена вблизи деревни, и местные жители обычно брали здесь песок. 

Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области (по телефону)

 
 
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Специалисты разбираются в обстоятельствах ЧП в Ошмянском районе. Там двоих детей засыпало песком. По данным СК, вчера вечером мальчики 12 и 11 лет играли внутри...
 
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