В Ошмянах маленький мальчик нашел спички и поджег дом

Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные вечером в Ошмянах горел дом на улице Зигмунда Минейко. Сообщение о пожаре поступило местным спасателям, которые выехали на место происшествия. Оказалось, дом поджег ребенок, который нашел спички, рассказывает газета «Ашмянскі веснік».



Фото: osh.by

Ребенок детсадовского возраста находился дома с мамой и бабушкой, которые были заняты домашними делами. Мальчик нашел на столе спички, оставленные взрослыми, и решил с ними поиграть. Уединившись в одной из комнат, малыш поджег диван. К счастью, ребенок не пострадал.



Фото: osh.by

Огнем повреждено имущество в комнате, перекрытие, закопчены стены.