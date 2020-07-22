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В Ошмянах маленький мальчик нашел спички и поджег дом

22.07.2020 11:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные вечером в Ошмянах горел дом на улице Зигмунда Минейко. Сообщение о пожаре поступило местным спасателям, которые выехали на место происшествия. Оказалось, дом поджег ребенок, который нашел спички, рассказывает газета «Ашмянскі веснік».


Фото: osh.by

Ребенок детсадовского возраста находился дома с мамой и бабушкой, которые были заняты домашними делами. Мальчик нашел на столе спички, оставленные взрослыми, и решил с ними поиграть. Уединившись в одной из комнат, малыш поджег диван. К счастью, ребенок не пострадал.


Фото: osh.by

Огнем повреждено имущество в комнате, перекрытие, закопчены стены.

 
 
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В минувшие выходные вечером в Ошмянах горел дом на улице Зигмунда Минейко. Сообщение о пожаре поступило местным спасателям, которые выехали на место происшествия....
 
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