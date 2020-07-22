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В Ошмянах маленький мальчик нашел спички и поджег дом
Источник материала: Tut.by
В минувшие выходные вечером в Ошмянах горел дом на улице Зигмунда Минейко. Сообщение о пожаре поступило местным спасателям, которые выехали на место происшествия. Оказалось, дом поджег ребенок, который нашел спички,
Ребенок детсадовского возраста находился дома с мамой и бабушкой, которые были заняты домашними делами. Мальчик нашел на столе спички, оставленные взрослыми, и решил с ними поиграть. Уединившись в одной из комнат, малыш поджег диван. К счастью, ребенок не пострадал.
Огнем повреждено имущество в комнате, перекрытие, закопчены стены.
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В минувшие выходные вечером в Ошмянах горел дом на улице Зигмунда Минейко. Сообщение о пожаре поступило местным спасателям, которые выехали на место происшествия....
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