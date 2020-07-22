В Пинске за последний месяц жертвами мошенников стали трое пожилых людей

Источник материала: Полесская правда



В Пинске снова участились случаи совершения краж и мошеннических действий в отношении пожилых граждан. За последний месяц в милиции зарегистрировано три сообщения по данным фактам.

– Во всех случаях «сценарий преступления» один и тот же: злоумышленники представляются социальными работниками, представителями различных государственных организаций, рассказывают пенсионерам о чудесных свойствах матрасов или одеял, посуде или технике, живо интересуются их здоровьем, расспрашивают о близких родственниках, проще говоря, втираются в доверие. Наладив доверительные отношения с жертвой, злоумышленники похищают деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи, пропажу которых потерпевшие не сразу могут обнаружить, – отметил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич и рассказал о двух недавних инцидентах.

В Пинский ГОВД поступило сообщение от 88-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что две женщины, представившись социальными работниками, пришли к ней домой и предложили купить ортопедический матрас. Заявительница принесла кошелек и положила на комод в коридоре, после чего начала внимательно рассматривать товар. Однако покупать его не стала. Когда «продавцы» ушли, женщина пересчитала деньги и обнаружила отсутствие 200 рублей.

Аналогичный случай произошел спустя несколько дней. К 80-летней пинчанке под видом социальных работников пришли женщины, которые настаивали, что ей необходимо оплатить коммунальные услуги, и предлагали свою помощь для быстрого проведения операции. Пенсионерка согласилась и показала, где лежат деньги. Забрав 300 рублей из «тайного места», злоумышленницы скрылись.

Правоохранители в очередной раз напоминают жителям Пинска и района о необходимости объяснять своим пожилым родственникам и знакомым, что им не стоит доверять разного рода сомнительным личностям.

Расскажите своим пожилым родным следующие правила:

не открывайте дверь и не впускайте в дом незнакомцев, в том числе представившихся сотрудниками милиции, медиками, коммунальниками;

если вам настойчиво предлагают помощь, уточните у гостя фамилию, имя, место работы, его должность, обязательно потребуйте подтверждающие документы;

если посторонние все же оказались в жилище, заприте дверь и не упускайте их из виду;

не покупайте «чудодейственные» лекарства с заманчивой скидкой (рекомендовать и назначать медицинские препараты может только врач!);

если почувствовали, что стали объектом внимания злоумышленников, незамедлительно сообщайте в милицию.





