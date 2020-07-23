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В Витебском районе горела лесопилка

23.07.2020 11:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рано утром 23 июля в деревне Городнянский Мох Витебского района загорелась лесопилка частного предприятия «АленТех», сообщает МЧС.


Когда на место приехали сотрудники МЧС, лесопилка горела открытым пламенем. Пожар потушили.

Пострадавших нет. В здании повреждена кровля, закопчены стены, потолок, уничтожен дровник.

Территория лесопилки огорожена забором, круглосуточно охраняется. В момент возникновения пожара там был сторож.

В МЧС предполагают, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

 
 
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Территория лесопилки огорожена забором, круглосуточно охраняется. В момент возникновения пожара там был сторож.
 
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