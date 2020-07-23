|
В Витебском районе горела лесопилка
Источник материала: Tut.by
Рано утром 23 июля в деревне Городнянский Мох Витебского района загорелась лесопилка частного предприятия «АленТех»,
Когда на место приехали сотрудники МЧС, лесопилка горела открытым пламенем. Пожар потушили.
Пострадавших нет. В здании повреждена кровля, закопчены стены, потолок, уничтожен дровник.
Территория лесопилки огорожена забором, круглосуточно охраняется. В момент возникновения пожара там был сторож.
В МЧС предполагают, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Территория лесопилки огорожена забором, круглосуточно охраняется. В момент возникновения пожара там был сторож.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)