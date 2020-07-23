В Пуховичском районе мужчина попал под грузовой поезд и погиб

Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе мужчина попал под товарный поезд и от полученных травм скончался. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: pixabay.com

Трагедия произошла вечером 22 июля рядом со станцией Новое Село. Житель поселка Дружный погиб под колесами грузового поезда Осиповичи-Минск.

Из-за происшествия произошла 15-минутная задержка в движении состава.

Сейчас выясняются причины случившегося и проводится проверка.