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В Пуховичском районе мужчина попал под грузовой поезд и погиб

23.07.2020 11:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе мужчина попал под товарный поезд и от полученных травм скончался. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: pixabay.com

Трагедия произошла вечером 22 июля рядом со станцией Новое Село. Житель поселка Дружный погиб под колесами грузового поезда Осиповичи-Минск.

Из-за происшествия произошла 15-минутная задержка в движении состава.

Сейчас выясняются причины случившегося и проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Пуховичском районе вечером 22 июля мужчина попал под товарный поезд и от полученных травм скончался.
 
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