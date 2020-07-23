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В Пуховичском районе мужчина попал под грузовой поезд и погиб
Источник материала: Tut.by
В Пуховичском районе мужчина попал под товарный поезд и от полученных травм скончался. Об этом
Трагедия произошла вечером 22 июля рядом со станцией Новое Село. Житель поселка Дружный погиб под колесами грузового поезда Осиповичи-Минск.
Из-за происшествия произошла 15-минутная задержка в движении состава.
Сейчас выясняются причины случившегося и проводится проверка.
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В Пуховичском районе вечером 22 июля мужчина попал под товарный поезд и от полученных травм скончался.
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