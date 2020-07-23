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В торговом центре Евроопт на Варшавке вчера случился пожар. Так что же там произошло?
23.07.2020 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Возгорание произошло 22 июля около 07.45 в двухэтажном здании торгового центра. Огонь повредил бытовой воздушный компрессор в вентиляционной камере. Специалисты устанавливают причину пожара.
В Брестской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре пожара - в Бресте,
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В торговом центре в Бресте случился пожар. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Возгорание произошло 22 июля около 07.45 в двухэтажном...
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