В торговом центре Евроопт на Варшавке вчера случился пожар. Так что же там произошло?

Источник материала: Виртуальный Брест

В торговом центре в Бресте случился пожар . Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС .





Возгорание произошло 22 июля около 07.45 в двухэтажном здании торгового центра. Огонь повредил бытовой воздушный компрессор в вентиляционной камере. Специалисты устанавливают причину пожара.





В Брестской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре пожара - в Бресте, Ивацевичском , Лунинецком и Столинском районах. Пострадал один человек. Так, сегодня примерно в 02.25 возле агрогородка Ольшаны загорелся деревянный строительный вагончик. Огонь уничтожил его внутреннюю отделку и имущество. Пытаясь самостоятельно справиться с пламенем, ожоги получил охранник. Мужчина госпитализирован в терапевтическое отделение Столинской райбольницы. У него диагностировали рваную рану лба, отравление продуктами горения и термоингаляционную травму. Причина пожара устанавливается.