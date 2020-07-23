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В торговом центре Евроопт на Варшавке вчера случился пожар. Так что же там произошло?

23.07.2020 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В торговом центре в Бресте случился пожар. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В торговом центре Евроопт на Варшавке вчера случился пожар. Так что же там произошло?

Возгорание произошло 22 июля около 07.45 в двухэтажном здании торгового центра. Огонь повредил бытовой воздушный компрессор в вентиляционной камере. Специалисты устанавливают причину пожара.

В торговом центре Евроопт на Варшавке вчера случился пожар. Так что же там произошло?

В Брестской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре пожара - в Бресте, Ивацевичском, Лунинецком и Столинском районах. Пострадал один человек. Так, сегодня примерно в 02.25 возле агрогородка Ольшаны загорелся деревянный строительный вагончик. Огонь уничтожил его внутреннюю отделку и имущество. Пытаясь самостоятельно справиться с пламенем, ожоги получил охранник. Мужчина госпитализирован в терапевтическое отделение Столинской райбольницы. У него диагностировали рваную рану лба, отравление продуктами горения и термоингаляционную травму. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  В торговом центре в Бресте случился пожар. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Возгорание произошло 22 июля около 07.45 в двухэтажном...
 
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