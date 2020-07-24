В Глуске на перекрестке улиц Гагарина и Советской произошла авария

Источник материала: Радзiма





Около полудня в четверг, 16 июля, на перекрестке улиц Гагарина и Советской в Глуске легковушка снесла дорожный знак «Пешеходный переход» и врезалась в каменный забор.

Как рассказал старший инспектор по административной практике отделения ГАИ Игорь Касько, водитель KIA Rio, 36-летний бобруйчанин, двигался по улице Гагарина в сторону Глуска, в это время 55-летний глусчанин, управлявший автомобилем Volvo V40, выезжал на перекресток с второстепенной дороги по улице Советской и не уступил дорогу движущемуся транспорту. Водитель KIA Rio был вынужден изменить направление движения, в результате чего машина съехала с асфальта, сбила дорожный знак и врезалась в забор. К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобиль бобруйчанина получил механические повреждения.











Предварительно оба водителя были трезвыми. Виновник ДТП, водитель Volvo V40, позже признался, что не рассчитал скорость приближающейся по главной дороге иномарки, думал, что успеет проскочить. На водителя был составлен административный протокол по части 10 статьи 18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. За нарушение правил проезда перекрестка, повлекшее создание аварийной обстановки и дорожно-транспортное происшествие, глусчанину придется заплатить штраф в размере пяти базовых величин.

Анна АВТУХОВА

Фото предоставлено ОГАИ Глусского РОВД