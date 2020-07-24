ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Поменялась одна из статей

24.07.2020 16:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Он получил от представителей коммерческих структур более Br28 млн незаконных вознаграждений, проинформировала Генпрокуратура в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Поменялась одна из статей

"В ходе прокурорского надзора за исполнением закона при производстве предварительного следствия проверено уголовное дело в отношении Бабарико В.Д. и иных лиц, расследуемое следственным управлением Комитета государственной безопасности. Согласно материалам дела, Бабарико В.Д. 20 июня 2020 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 431 (дача взятки), ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч.2 ст.235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Собранные по делу к настоящему времени доказательства дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля Бабарико предъявлено новое обвинение.

"В частности, действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более Br28 млн и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом - председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы", - рассказали в Генпрокуратуре.

Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Поменялась одна из статей

Кроме того, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений. Расследование по уголовному делу продолжается.

Для уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр.

Было: ч.2 ст.431 (дача взятки)

Наказание по ней: ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы от двух до семи лет.

Стало: ч.3 ст. 430 УК (принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы).

Наказание по ней: лишение свободы от пяти до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Он получил от представителей коммерческих структур более Br28 млн...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Столине сын обнаружил тело отца в его доме. Задержана жена убитого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика