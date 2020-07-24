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С начала года в Пинском районе в дорожных авариях погибло 3 человека

24.07.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С начала года в Пинском районе в дорожных авариях погибло 3 человека
Обстановка с дорожно-транспортным травматизмом на территории Пинского района продолжает оставаться сложной. За истекший период текущего года, на территории Пинского района зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в результате которых 3 человека погибло и 7 получили ранения различной степени тяжести. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

В целях профилактики и предупреждения правонарушений, совершённых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, ГАИ Брестской области с 24 по 27 июля проводит профилактическую акцию «Пьяный за рулём-преступник!».

«Многие считают, что выпитый бокал вина и одна-две рюмки водки, никак не повлияют на управление автомобилем. Никто при этом не задумывается о том, что, во-первых, управление транспортным средством в состоянии опьянения категорически запрещено законодательством, и самое главное, в салоне автомобиля находятся родные или дорогие люди, безопасность которых, в первую очередь, зависит от водителя», – отметили в ОГАИ.

Основная опасность алкоголя заключается в том, что нетрезвый человек не только не замечает этого, но и склонен завышать свои способности. Разъезжая в состоянии опьянения, он рассчитывает на пресловутое «авось». Авось не заметят, авось не задержат. И никто при этом не задумывается, что желание прокатиться под «хмельком» может закончиться не только административным взысканием или уголовным наказанием, но и прервать жизнь ни в чем неповинных людей.

«Печально, что большинство погибших в этих авариях молодые люди, жизнь которых оборвалась в расцвете сил, и поставленные цели достичь определенных результатов в этой жизни уже никогда не исполнятся. Бессознательность, безответственность, безразличие — порождают горе. Лучше попросить трезвого приятеля подвезти домой, либо вызвать такси. Но нужно запомнить как святая святых – если выпил, за руль автомобиля садиться нельзя», – подчеркнули в ОГАИ.

Давайте начнем с теории. Алкоголь перерабатывается печенью. По мнению наркологов, средняя скорость этого процесса в мужском организме составляет 0,10-0,15 промилле в час, а в женском — 0,085-0,1. То есть, процесс этот довольно длительный — учитывайте это, даже если вам пришлось принять «чисто символическую» дозу алкоголя. Также особенно осторожным стоит быть и на утро после вечернего застолья: в организме все еще может оставаться алкоголь, который просто еще не успел выйти полностью. Например, если человек во время очередного празднования выпил вечером вместе с друзьями поллитра водки, к 12 ночи состав алкоголя в крови достигнет 2,0 промилле. В 7.30 утра в крови все еще остается 1,3 промилле, а к обеду — 0,7-0,8. Таким образом, выходит, что за руль можно садиться только не раньше вечера следующего дня.

«Сегодня для определения степени опьянения сотрудниками Госавтоинспекции используется алкотестер «Алконт». Работает тестер так: водитель делает полный выдох, и воздух попадает в прибор — датчик. Перед началом использования тестера инспектор надевает одноразовую насадку-мундштук, несколько секунд ждет сигнала «готово», который должен высветиться на дисплее прибора, и предлагает водителю «продуть». Через 3-5 секунд прибор выдает результаты испытаний», – рассказали в ОГАИ.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления на срок 3 года. Необходимо знать, что в любом случае, водители лишаются права на управление транспортными средствами. А ведь водительское удостоверение для многих является источником доходов. И из-за маленькой прихоти можно потерять многое.

Если же человек, в течение года после привлечения к административной ответственности снова садится за руль в состоянии опьянения, то в этом случае уже наступает уголовная ответственность, где санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа, исправительных работ сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ареста сроком до 6 месяцев, при этом применяется конфискация транспортного средства.

Есть такие водители, которые, уже будучи осужденными за управление в состоянии опьянения, не делают никаких выводов, и снова управляют транспортным средством под «хмельком». За данное преступление санкция статьи (ч.2 ст. 317 прим. 1 УК Республики Беларусь) предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 1000 базовых величин, исправительные работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Но это еще и не все, так же вступают в силу ст. 417 УК Республики Беларусь «Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» (управление автомобилем в нетрезвом состоянии, будучи осужденным за такое деяние), где санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа или ареста сроком на 6 месяцев.

Уважаемые граждане! Если вы заметили, что вблизи Вас водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения — не будьте безразличными! В ваших силах предотвратить трагедию. НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ И БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ! Звоните в дежурную часть Пинского РОВД по тел. +375-29-687-75-46 (А1), +375-33-670-37-37 (МТС) или 102.

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