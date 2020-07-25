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Сильный пожар на Колесника - горит пенополистирол на стройке
25.07.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Возгорание пенополистирола на стройке на углу Колесника и Краснознамённой произошло сегодня, 25 июля 2020 года в Бресте.
Первые подразделения
В данный момент
Дым идёт из строящегося здания, со стороны выглядит устрашающе.
Возгорание было на втором этаже. Пострадавших нет.
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Возгорание пенополистирола на стройке на углу Колесника и Краснознамённой произошло сегодня, 25 июля 2020 года в Бресте. Первые подразделения МЧС уже прибыли к...
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