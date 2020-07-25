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Сильный пожар на Колесника - горит пенополистирол на стройке

25.07.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание пенополистирола на стройке на углу Колесника и Краснознамённой произошло сегодня, 25 июля 2020 года в Бресте.

Сильный пожар на Колесника - горит пенополистирол на стройке

Сильный пожар на Колесника - горит пенополистирол на стройке

Первые подразделения МЧС уже прибыли к месту происшествия.

Сильный пожар на Колесника - горит пенополистирол на стройке

В данный момент пожар локализован, тушение продолжается. (ликвидировано)

Сильный пожар на Колесника - горит пенополистирол на стройке

Дым идёт из строящегося здания, со стороны выглядит устрашающе.

Сильный пожар на Колесника - горит пенополистирол на стройке

Возгорание было на втором этаже. Пострадавших нет.

Сильный пожар на Колесника - горит пенополистирол на стройке

 
Теги: Брест
 
 
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  Возгорание пенополистирола на стройке на углу Колесника и Краснознамённой произошло сегодня, 25 июля 2020 года в Бресте. Первые подразделения МЧС уже прибыли к...
 
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