В Гомеле мужчина на спор переплывал озеро и утонул

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в «обкомовском» озере утонул 56-летний мужчина, сообщает паблик ЧП Гомель.

Трагедия произошла 26 июля, около 10 утра.

Мужчина и женщина отдыхали на берегу водоема. Затем на спор решили переплыть озеро, но в какой-то момент мужчина выбился из сил и стал тонуть. На место прибыли спасатели и ОСВОД. Но, к сожалению, из воды они его достали уже погибшим.