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В Гомеле мужчина на спор переплывал озеро и утонул
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в «обкомовском» озере утонул 56-летний мужчина,
Трагедия произошла 26 июля, около 10 утра.
Мужчина и женщина отдыхали на берегу водоема. Затем на спор решили переплыть озеро, но в какой-то момент мужчина выбился из сил и стал тонуть. На место прибыли спасатели и ОСВОД. Но, к сожалению, из воды они его достали уже погибшим.
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Трагедия произошла 26 июля, около 10 утра.
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