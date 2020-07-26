В Столинском районе утонул 25-летний парень

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 26 июля, примерно в 14 часов 25-летний житель Столинского района вместе с четырьмя знакомыми после распития спиртных напитков пришел купаться в карьер на территории района. Во время купания парень стал тонуть, сообщает СК.





Знакомые вытащили его на берег, вызвали скорую и стали проводить реанимационные мероприятия. Однако медики констатировали смерть мужчины.