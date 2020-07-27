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В водоеме Белыничском районе утонул мальчик
Источник материала: Tut.by
Ребенок утонул в водоеме возле деревни Антонова Буда. Его тело нашли в 10 метрах от берега,
Информация об утонувшем ребенке возле деревни Антонова Буда поступила спасателям 26 июля в 13.35.
В 14.06 в 10 метрах от берега спасатели нашли тело мальчика. Возраст ребенка не сообщается.
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В 10 метрах от берега спасатели нашли тело мальчика. Возраст ребенка не сообщается.
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