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В Гомеле при ремонте обрушились конструкции внутри четырехэтажного здания
Источник материала: Tut.by
В четырехэтажном здании, в котором проходил ремонт, произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий на всех этажах. Об этом
Сообщение об обрушении конструкций внутри здания на улице Рабочей в Гомеле поступило спасателям 26 июля в 12.59 от сторожа.
Выяснилось, что при установке окон произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий на четырех этажах в кирпичном здании.
Четырехэтажное кирпичное здание 1971 года постройки после ремонта планировалось сдать в аренду под складские помещения. На момент проведения строительных работ в здании находился один человек, который услышал звуки обрушения и успел выбежал на улицу, пострадавших нет.
По данному факту проводится проверка.
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На момент проведения строительных работ в здании находился один человек, который услышал звуки обрушения и успел выбежал на улицу, пострадавших нет.
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