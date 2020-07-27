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В Гомеле при ремонте обрушились конструкции внутри четырехэтажного здания

27.07.2020 08:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четырехэтажном здании, в котором проходил ремонт, произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий на всех этажах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение об обрушении конструкций внутри здания на улице Рабочей в Гомеле поступило спасателям 26 июля в 12.59 от сторожа.

Выяснилось, что при установке окон произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий на четырех этажах в кирпичном здании.


Четырехэтажное кирпичное здание 1971 года постройки после ремонта планировалось сдать в аренду под складские помещения. На момент проведения строительных работ в здании находился один человек, который услышал звуки обрушения и успел выбежал на улицу, пострадавших нет.



По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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На момент проведения строительных работ в здании находился один человек, который услышал звуки обрушения и успел выбежал на улицу, пострадавших нет.
 
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