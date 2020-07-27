В Гомеле при ремонте обрушились конструкции внутри четырехэтажного здания

Источник материала: Tut.by

В четырехэтажном здании, в котором проходил ремонт, произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий на всех этажах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

Сообщение об обрушении конструкций внутри здания на улице Рабочей в Гомеле поступило спасателям 26 июля в 12.59 от сторожа.

Выяснилось, что при установке окон произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий на четырех этажах в кирпичном здании.





Четырехэтажное кирпичное здание 1971 года постройки после ремонта планировалось сдать в аренду под складские помещения. На момент проведения строительных работ в здании находился один человек, который услышал звуки обрушения и успел выбежал на улицу, пострадавших нет.









По данному факту проводится проверка.