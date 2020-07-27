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В детсад Мозыря вместе с песком привезли артиллерийский снаряд

27.07.2020 08:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В песочницу сгрузили не только материал для будущих «куличиков», но и 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Из детского сада эвакуировали 12 человек, детей среди них не было, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: МВД

Днем 24 июля в милицию позвонил рабочий детского сада в Мозыре. Он рассказал, что в песке, привезенном для детских песочниц, обнаружен предмет похожий на снаряд. Из детского сада эвакуировали 12 сотрудников, детей в тот момент в саду не было.


Фото: МВД

Прибывшие саперы установили, что вместе с песком в детский сад привезли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Опасный предмет доставлен на специальный полигон и обезврежен.

 
 
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Днем 24 июля в милицию позвонил рабочий детского сада, который рассказал, что в песке, привезенном для детских песочниц, обнаружен предмет похожий на снаряд. Из...
 
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