В детсад Мозыря вместе с песком привезли артиллерийский снаряд

Источник материала: Tut.by

В песочницу сгрузили не только материал для будущих «куличиков», но и 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Из детского сада эвакуировали 12 человек, детей среди них не было, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: МВД

Днем 24 июля в милицию позвонил рабочий детского сада в Мозыре. Он рассказал, что в песке, привезенном для детских песочниц, обнаружен предмет похожий на снаряд. Из детского сада эвакуировали 12 сотрудников, детей в тот момент в саду не было.



Фото: МВД

Прибывшие саперы установили, что вместе с песком в детский сад привезли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Опасный предмет доставлен на специальный полигон и обезврежен.