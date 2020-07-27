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В детсад Мозыря вместе с песком привезли артиллерийский снаряд
Источник материала: Tut.by
В песочницу сгрузили не только материал для будущих «куличиков», но и 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Из детского сада эвакуировали 12 человек, детей среди них не было,
Днем 24 июля в милицию позвонил рабочий детского сада в Мозыре. Он рассказал, что в песке, привезенном для детских песочниц, обнаружен предмет похожий на снаряд. Из детского сада эвакуировали 12 сотрудников, детей в тот момент в саду не было.
Прибывшие саперы установили, что вместе с песком в детский сад привезли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
Опасный предмет доставлен на специальный полигон и обезврежен.
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Днем 24 июля в милицию позвонил рабочий детского сада, который рассказал, что в песке, привезенном для детских песочниц, обнаружен предмет похожий на снаряд. Из...
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