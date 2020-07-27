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В Беловежской пуще найдены фрагменты винтовки Мосина
27.07.2020 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пружанском районе, в 295 квартале Хвойнинского лестничества, сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружены фрагменты винтовки Мосина с тремя патронами.
Найденные фрагменты винтовки сильно проржавели. Предположительно, оставшиеся фрагменты оружия можно отнести к времени Первой мировой войны.
Пружанским РОВД проводится проверка, в рамках которой назначена баллистическая экспертиза.
Анна Мацкевич, официальный
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