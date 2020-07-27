В Брестской области в минувшее воскресенье утонули два человека

Трагедией закончилось распитие спиртных напитков на берегу водоема – утонул 25-летний мужчина. В воскресенье, 26 июля, примерно в 14 часов 25-летний житель Столинского района с четырьмя знакомыми после распития спиртных напитков пошел купаться на карьер на территории района. Во время купания парень стал тонуть. Знакомые вытащили его на берег, вызвали скорую и стали проводить реанимационные мероприятия. Но все их усилия результатов не дали – прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
Как сообщает областная газета «Заря», в тот же день трагедия случилась и в Бресте. Трое знакомых отдыхали в кафе, после чего уехали на такси по домам. По пути один из мужчин попросил водителя такси остановиться на ул. Октябрьской революции неподалеку от реки, чтобы «освежиться». Во время купания он утонул. Его тело из водоема извлекли спасатели ОСВОД. Прибывшей бригадой скорой помощи, вызванной знакомыми, проводились реанимационные мероприятия, однако положительного результата они не дали — была констатирована смерть 34-летнего брестчанина.