В Брестской области в минувшее воскресенье утонули два человека

Источник материала: Полесская правда



Трагедией закончилось распитие спиртных напитков на берегу водоема – утонул 25-летний мужчина. В воскресенье, 26 июля, примерно в 14 часов 25-летний житель Столинского района с четырьмя знакомыми после распития спиртных напитков пошел купаться на карьер на территории района. Во время купания парень стал тонуть. Знакомые вытащили его на берег, вызвали скорую и стали проводить реанимационные мероприятия. Но все их усилия результатов не дали – прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.