|
В Лепеле подросток в день рождения неудачно прыгнул с обрыва в реку - и попал в больницу
Источник материала: Tut.by
Подросток из Лепеля прыгнул с обрыва в реку и получил травмы,
В пятницу, 24 июля, компания из четырех подростков отдыхала на берегу Уллы в Лепеле.
Парень, которому в этот день исполнилось 15 лет, решил нырнуть в реку с обрыва. Не рассчитав силы, подросток ударился о песчаный берег. Рыбачивший неподалеку очевидец вызвал скорую.
Подросток в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не рассчитав силы, подросток ударился о песчаный берег.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)