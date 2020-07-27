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В Лепеле подросток в день рождения неудачно прыгнул с обрыва в реку - и попал в больницу

27.07.2020 18:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подросток из Лепеля прыгнул с обрыва в реку и получил травмы, сообщает СК.

В пятницу, 24 июля, компания из четырех подростков отдыхала на берегу Уллы в Лепеле.

Парень, которому в этот день исполнилось 15 лет, решил нырнуть в реку с обрыва. Не рассчитав силы, подросток ударился о песчаный берег. Рыбачивший неподалеку очевидец вызвал скорую.

Подросток в больнице.

 
 
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