В Лепеле подросток в день рождения неудачно прыгнул с обрыва в реку - и попал в больницу

Источник материала: Tut.by

Подросток из Лепеля прыгнул с обрыва в реку и получил травмы, сообщает СК.

В пятницу, 24 июля, компания из четырех подростков отдыхала на берегу Уллы в Лепеле.

Парень, которому в этот день исполнилось 15 лет, решил нырнуть в реку с обрыва. Не рассчитав силы, подросток ударился о песчаный берег. Рыбачивший неподалеку очевидец вызвал скорую.

Подросток в больнице.