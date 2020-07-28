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Молодой человек из Слуцка погиб на свадьбе. На него упал игровой автомат «Роки Боксер»

28.07.2020 07:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 24 на 25 июля следственно-оперативная группа работала на территории агроусадьбы в Солигорском районе, где погиб 35-летний жителя Слуцка, пишет «Инфо-Курьер».


Фото: rockyboxer.ru

— По предварительным данным следствия, мужчина накануне отдыхал на территории агроусадьбы. Ближе к полуночи, находясь вблизи игрового автомата Rocky Boxer в состоянии алкогольного опьянения, он упал вместе с аппаратом. В результате чего мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, — рассказала официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи с участием эксперта на месте происшествия зафиксировали следовую картину. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти. Продолжается работа со свидетелями и очевидцами. Все причины и обстоятельства выясняются в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также изъят сам аппарат, документация по его эксплуатации. Проводятся проверочные мероприятия.

Близкие погибшего рассказали, что все случилось на свадьбе, которую гуляли в агроусадьбе в Солигорском районе. На торжестве он был гостем. Несчастный случай произошел уже после снятия фаты у невесты, то есть когда вся официальная программа праздника была фактически завершена — примерно в 00.15.

По словам близких, к приезду скорой помощи мужчина был еще жив, его пытались реанимировать.

У погибшего остались 7-летний сын и полугодовалая дочь.

 
 
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По предварительным данным следствия, мужчина накануне отдыхал на территории агроусадьбы. Ближе к полуночи, находясь вблизи игрового автомата Rocky Boxer в состоянии...
 
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