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На Могилевщине пьяный отец упал с младенцем на руках - и малыш погиб. Папа мало что помнил
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области завершено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности трехмесячному ребенку. В преступлении обвиняется 32-летний отец мальчика, сообщает СК.
По данным следствия, 24 апреля обвиняемый с сожительницей и двумя детьми был в гостях у родственников в одной из деревень Глусского района. В течение дня мужчина пил. Ночью между ним и женщиной возник конфликт. Отец взял на руки трехмесячного сына, который был одет в легкую одежду, и вышел во двор, чтобы ехать домой в Глуск. Женщина попыталась помешать ему, и обвиняемый сказал ей, что мальчика он сам занесет обратно в дом.
Женщина пошла укладывать спать старшего ребенка и уснула с ним, а когда проснулась, обнаружила, что сожитель спит, а младшего сына нигде нет. Через некоторое время малыша нашли мертвым во дворе дома.
По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, которая могла образоваться при падении отца мальчика с ним на руках. У мужчины тоже были повреждения, характерные для падения с высоты собственного роста.
Эксперты установили, что мальчика точно не били.
Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако он мало что помнит — был сильно пьян. При освидетельствовании в момент задержания — а это уже наутро — на выдохе у него было почти 3 промилле.
Отца обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Ему грозят исправработы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
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При освидетельствовании в момент задержания - а это уже наутро - на выдохе у него было почти 3 промилле.
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