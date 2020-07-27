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В Минске БМВ врезался в столб

27.07.2020 19:23 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

На улице Радиальной в Минске БМВ врезался в столб. Водитель из-за усталости не справился с управлением. Пострадавших нет. Сотрудники ГАИ напоминают, что управлять транспортным средством в состоянии недомогания не разрешается.
 
Теги: Минск
 
 
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На улице Радиальной в Минске БМВ врезался в столб. Водитель из-за усталости не справился с управлением. Пострадавших нет. Сотрудники ГАИ напоминают, что управлять...
 
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