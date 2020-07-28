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Родственники погибших в ДТП с лесовозом отсудили у «Ивацевичдрев» 217 тысяч

28.07.2020 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Пружанского района обязал «Ивацевичдрев» выплатить 217,5 тысячи рублей родственникам погибших в ДТП с лесовозом 44-летней жительницы Ружан и ее 6-месячной внучки, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Родственники погибших в ДТП с лесовозом отсудили у «Ивацевичдрев» 217 тысяч

Гражданское дело рассмотрели 27 июля. Суд удовлетворил требования родственников и обязал предприятие выплатить 217,5 тысячи рублей морального вреда.

Родственники погибших в ДТП с лесовозом отсудили у «Ивацевичдрев» 217 тысяч

ДТП в Ружанах, напомним, произошло в феврале 2019 года. Груженный лесом МАЗ перевернулся на главной улице Ружан — Косовской. Бревна свалились на пешеходов. Под завалом погибли 44-летняя жительница Ружан Лидия и ее 6-месячная внучка Ева. 25-летняя мама малышки Виктория получила тяжелые травмы.

Родственники погибших в ДТП с лесовозом отсудили у «Ивацевичдрев» 217 тысяч

В январе суд признал водителя лесовоза виновным в непринятии мер для надлежащего расположения и крепления перевозимого груза, а также в превышении скорости, что повлекло «по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения» маме погибшего ребенка. Ему назначили семь лет колонии-поселения.

 
 
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  Суд Пружанского района обязал «Ивацевичдрев» выплатить 217,5 тысячи рублей родственникам погибших в ДТП с лесовозом 44-летней жительницы Ружан и ее 6-месячной...
 
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