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На улице Горецкого в Минске прорвало трубу

28.07.2020 16:18 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Фонтан из-под земли. Незапланированные водные процедуры получили сегодня авто на улице Горецкого. Там прорвало трубу. Ответственные службы срочно проводят ремонтные работы на участке. Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными. Такой инцидент на улице Горецкого случился уже  во второй раз. Первый случай, когда прорвало трубу с горячей водой, произошел 7 июля. Тогда аварию также оперативно ликвидировали.

 
 
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Фонтан из-под земли. Незапланированные водные процедуры получили сегодня авто на улице Горецкого. Там прорвало трубу. Ответственные службы срочно проводят...
 
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