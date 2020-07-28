Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На улице Горецкого в Минске прорвало трубу Фонтан из-под земли. Незапланированные водные процедуры получили сегодня авто на улице Горецкого. Там прорвало трубу. Ответственные службы срочно проводят...

Фонтан из-под земли. Незапланированные водные процедуры получили сегодня авто на улице Горецкого. Там прорвало трубу. Ответственные службы срочно проводят ремонтные работы на участке. Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными. Такой инцидент на улице Горецкого случился уже во второй раз. Первый случай, когда прорвало трубу с горячей водой, произошел 7 июля. Тогда аварию также оперативно ликвидировали.