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Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках

28.07.2020 18:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел с заявлением обратился 37-летний житель Бреста.

Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках

Мужчина сообщил, что обнаружил у себя на даче в поселке Мухавец Брестского района картонные коробки с патронами.

На место выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста Брестского межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь. Установлено, что ранее данный дачный участок принадлежал родственнику заявителя, который умер несколько лет назад и достался ему по наследству.

В день обращения житель областного центра приехал на дачу, где решил отремонтировать мотоцикл. В поисках недостающих запчастей он зашел в хозяйственную постройку. Разбирая вещи, заметил четыре картонных коробки. Открыв их, увидел патроны, о чем сообщил в правоохранительные органы.

В ходе проверки сотрудниками милиции назначена баллистическая экспертиза, проведение которой поручено специалистам Брестского межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь.

Экспертами установлено, что представленные винтовочные спортивно-охотничьи патроны изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. Также согласно выводам эксперта все патроны пригодны для стрельбы.

Анна Мацкевич, официальный
представитель УГКСЭ по Брестской области.

Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках

Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках

Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках
Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках

Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках

 
Теги: Брест
 
 
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  В органы внутренних дел с заявлением обратился 37-летний житель Бреста. Мужчина сообщил, что обнаружил у себя на даче в поселке Мухавец Брестского района...
 
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