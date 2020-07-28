Брестчанин на даче нашел 200 патронов в коробках

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел с заявлением обратился 37-летний житель Бреста.





Мужчина сообщил, что обнаружил у себя на даче в поселке Мухавец Брестского района картонные коробки с патронами.

На место выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста Брестского межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь. Установлено, что ранее данный дачный участок принадлежал родственнику заявителя, который умер несколько лет назад и достался ему по наследству.

В день обращения житель областного центра приехал на дачу, где решил отремонтировать мотоцикл. В поисках недостающих запчастей он зашел в хозяйственную постройку. Разбирая вещи, заметил четыре картонных коробки. Открыв их, увидел патроны, о чем сообщил в правоохранительные органы.

В ходе проверки сотрудниками милиции назначена баллистическая экспертиза, проведение которой поручено специалистам Брестского межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь.

Экспертами установлено, что представленные винтовочные спортивно-охотничьи патроны изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. Также согласно выводам эксперта все патроны пригодны для стрельбы.

Анна Мацкевич, официальный

представитель УГКСЭ по Брестской области.