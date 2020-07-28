Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грузовик с песком опрокинулся на пересечении улицы Кулешова с Партизанским проспектом На пересечении улицы Кулешова с Партизанским проспектом водителям пришлось преодолевать песчаные дюны. Там опрокинулся грузовик с песком. МАЗ выезжал с города,...

На пересечении улицы Кулешова с Партизанским проспектом водителям пришлось преодолевать песчаные дюны. Там опрокинулся грузовик с песком. МАЗ выезжал с города, прицеп самопроизвольно отцепился и столкнулся с Nissan, после чего наехал на бордюрный камень и опрокинулся. Пострадавших нет. Движение на этом участке дороги затруднено. По факту ДТП проводится проверка.