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Грузовик с песком опрокинулся на пересечении улицы Кулешова с Партизанским проспектом

28.07.2020 16:18 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

На пересечении улицы Кулешова с Партизанским проспектом водителям пришлось преодолевать песчаные дюны. Там опрокинулся грузовик с песком. МАЗ выезжал с города, прицеп самопроизвольно отцепился и столкнулся с Nissan, после чего наехал на бордюрный камень и опрокинулся. Пострадавших нет. Движение на этом участке дороги затруднено. По факту ДТП проводится проверка.
 
 
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На пересечении улицы Кулешова с Партизанским проспектом водителям пришлось преодолевать песчаные дюны. Там опрокинулся грузовик с песком. МАЗ выезжал с города,...
 
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