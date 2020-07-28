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Брестчанин похитил у приятеля $10 тыс., которые тот спрятал и забыл где. Фигуранта задержали в Пинске

28.07.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Брестчанин похитил у приятеля тыс., которые тот спрятал и забыл где. Фигуранта задержали в Пинске
Сотрудники милиции раскрыли кражу $10 тыс. у жителя Пружанского района, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Пружанский РОВД с заявлением о пропаже из дома $10 тыс. обратился 52-летний местный житель. Незадолго до этого мужчина переехал в один из поселков района, где приобрел жилище после продажи квартиры в Бресте. Оставшиеся деньги он спрятал в новом доме, однако вскоре забыл место. Помочь в поисках попросил трех приятелей из областного центра. План действий друзья обсудили за употреблением спиртного, после чего уснули. Этим воспользовался 47-летний брестчанин, который самостоятельно нашел деньги, заказал такси и вернулся в город.

Правоохранители задержали фигуранта в Пинске. Из всей суммы у мужчины сохранилось лишь Br100. Похищенными деньгами он расплатился с долгами, остальное потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

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