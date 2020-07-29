В Пинске пропала 11-летняя девочка

Источник материала: Tut.by

В Пинске ищут пропавшую 11-летнюю Алину Родичеву, сообщает МВД .



Фото: МВД

Девочка уже ранее уходила из дома.

28 июля около 12.00 она ушла — и до сих пор не известно, где Алина.

На вид девочке 11−13 лет. Рост — около 135 см, худенькая, темноволосая.

Была одета в красную или голубую майку, синие шорты, бордовые кроссовки.

Если вам что-то известно о девочке на фото, сообщите, пожалуйста, милиции: +375 29 674 00 49, +375 165 31 28 00, 102.