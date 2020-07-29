Женщина грозилась убить мать и взялась за нож, но та ее пожалела и не пошла в милицию. Вмешалась прокуратура

Источник материала: Tut.by

Пьяная могилевчанка угрожала ножом своей матери и даже пыталась ее ранить, но женщина не заявила об этом в милицию. За дело взялась прокуратура города — и возбудила уголовное дело за угрозы убийством, сообщили в ведомстве.



Фото: ujnosahalinsk.bezformata.ru

По предварительным данным, пьяная могилевчанка поссорилась с матерью, схватила нож, угрожала им матери и даже пыталась нанести удар. Но женщина не заявила в милицию на дочь за покушение на убийство.

Прокурор Могилева решил, что потерпевшая по объективным причинам не могла защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе самостоятельно. К тому же дочь женщины уже привлекалась к административной ответственности, характеризовалась отрицательно, склонна к противоправным действиям. И живут они вместе. Потому прокурор в целях защиты интересов женщины возбудил уголовное дело в отношении ее дочери.