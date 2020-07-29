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Если не соблюдать правила

29.07.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Электрическая энергия является самым универсальным и удобным видом энергии, однако при неправильном обращении с ней и несоблюдении правил электробезопасности она травмоопасна и может привести к смертельным исходам.

Так, 02.07.2020 года произошел несчастный случай с жителем аг. Вулька Дрогиничского района Брестской области, 1989 года рождения. Пострадавший во дворе дома производил приготовление смеси при помощи электрической дрели, подключенной через удлинитель от розетки внутри дома. Спустя некоторое время жена обнаружила его лежащим на земле, сверху (в области грудной клетки) лежала электрическая дрель. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Причина – неисправность электрооборудования.

12.07.2020 года произошел несчастный случай с жителем г. Осиповичи, 2007 года рождения. Пострадавший шел по ограничительной полосе платформы железнодорожного остановочного пункта «Юбилейный» с разложенной телескопической удочкой. При перемещении вблизи контактной сети главного пути Осиповичи-Минск приблизился удилищем к проводу и попал под действие электрического тока, в результате чего получил термические ожоги I-III степеней.

С. Коваленко,

старший инспектор Госэнергонадзора.

 
Теги: Минск
 
 
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Электрическая энергия является самым универсальным и удобным видом энергии, однако при неправильном обращении с ней и несоблюдении правил электробезопасности...
 
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