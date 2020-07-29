В субботу, 25 июля, около десяти часов вечера в Глуске горел автомобиль

Источник материала: Радзiма





В субботу, 25 июля, около десяти часов вечера в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автомобиля Peugeot 207 в районе дома № 100 по улице Кирова в Глуске. По прибытии спасателей было установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке легковушки. Подъезжая к дому, водитель почувствовала запах гари в салоне, увидела выбивающийся из-под капота машины дым. Женщина поспешила покинуть транспорт, вызвала спасателей. В результате возгорания повреждены лакокрасочное покрытие, моторный отсек и фары. Пострадавших нет. Проверку по факту происшествия проводит ОГАИ Глусского РОВД. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля.

Фото предоставлено Глусским РОЧС