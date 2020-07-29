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В Минском районе девушка выпала из окна шестого этажа

29.07.2020 10:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе молодая девушка выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: pixabay.com

Происшествие произошло утром во вторник, 28 июля: 19-летняя девушка выпала из окна своей квартиры, расположенной на шестом этаже высотного дома, где она была вместе со своими знакомыми. Судя по всему, хозяйка квартиры села на подоконник и не смогла удержать равновесие. Девушка осталась жива, в тяжелом состоянии она находится в реанимации.

Следователи опросили очевидцев и соседей и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

 
 
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Происшествие произошло утром 28 июля, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
 
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