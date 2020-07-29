В Минском районе девушка выпала из окна шестого этажа

Источник материала: Tut.by

В Минском районе молодая девушка выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: pixabay.com

Происшествие произошло утром во вторник, 28 июля: 19-летняя девушка выпала из окна своей квартиры, расположенной на шестом этаже высотного дома, где она была вместе со своими знакомыми. Судя по всему, хозяйка квартиры села на подоконник и не смогла удержать равновесие. Девушка осталась жива, в тяжелом состоянии она находится в реанимации.

Следователи опросили очевидцев и соседей и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.