|
В Минском районе девушка выпала из окна шестого этажа
Источник материала: Tut.by
В Минском районе молодая девушка выпала из окна многоэтажки. Об этом
Происшествие произошло утром во вторник, 28 июля: 19-летняя девушка выпала из окна своей квартиры, расположенной на шестом этаже высотного дома, где она была вместе со своими знакомыми. Судя по всему, хозяйка квартиры села на подоконник и не смогла удержать равновесие. Девушка осталась жива, в тяжелом состоянии она находится в реанимации.
Следователи опросили очевидцев и соседей и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие произошло утром 28 июля, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)