Будьте бдительны!

Источник материала: Кричевская жизнь

В последнее время в Могилевской области отмечается рост числа преступлений, совершаемых в сети интернет. Одним из условий, способствующих их совершению, является беспечность граждан.

В связи с этим необходимо запомнить и неукоснительно соблюдать изложенную ниже информацию, а также довести ее до родственников, знакомых с целью не стать жертвой преступления.

При появлении на экранах ваших устройств (компьютеров, мобильных телефонов и т.д.) сообщений от имени правоохранительных органов (МВД, КГБ) с требованием уплаты «штрафа» якобы за просмотр порнографии, сцен насилия и жестокости следует понимать, что в отношении вас уже совершено преступление. Поэтому ни в коем случае не стоит переводить денежные средства, совершать иные действия по просьбе злоумышленника, а незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Исключить передачу в сети интернет каким бы то ни было способом данных своей банковской карты третьим лицам (в том числе знакомым, родственникам), так как участились случаи взломов страниц в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и т.д.). Не реагировать на поступающие рассылки с просьбой от кого бы то ни было об осуществлении переводов, оплаты либо снятии денежных средств при помощи вашей банковской карты. Следует знать, что в сети интернет возможно совершать платежи без знания пин-кода карты путем введения в компьютерную систему сведений о номере карты, сроке ее действия, владельце, а также CVC-коде (как правило, трехзначный код, находящийся на оборотной стороне карты).

В случае обнаружения утери либо передачи данных банковской карты необходимо немедленно связаться с банком-эмитентом карты (банк, выпускающий в обращение банковскую карту), сообщить об утере и заблокировать доступ с помощью указанной карты к банковскому счету (для возможности экстренной блокировки банковской карты необходимо всегда дополнительно иметь при себе контактные телефоны банка, которые указаны на оборотной стороне банковской карты).

В случае обнаружения утерянной кем-либо банковской карты не стоит выкладывать ее фотографии в сети интернет с целью поиска владельца. Информации, имеющейся на изображении карты, достаточно для совершения операции с использованием этих данных без ведома владельца банковской карты, чем и пользуются злоумышленники.

Будьте бдительны! Незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по всем случаям совершения в отношении вас преступлений!

Районный отдел

Следственного комитета РБ.