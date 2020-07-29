Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинский РОВД с заявлением о пропаже почти 2 500 евро обратился 40-летний житель агрогородка Ольшаны. Работая дальнобойщиком, мужчина ехал в очередной рейс из Польши в Минск. По установленной в автомобиле рации водителя попросили подвезти в столицу коллегу, которого сельчанин подобрал на одной из барановичских АЗС.





До момента прибытия к месту назначения потерпевший не оставлял попутчика одного в грузовике. По возвращению домой, спустя два дня, заявитель не обнаружил большую сумму денег, предназначавшуюся для внесения задатка для покупки новой машины.

– На место выехала следственно-оперативная группа со специалистом Пинского межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь. В ходе осмотра транспортного средства он обнаружил и изъял следы рук с поверхности пассажирской двери и ее ручки, а также с иных объектов, – рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анны Мацкевич. – В результате проверки по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы Государственного комитета судебных экспертиз один из следов ладони удалось идентифицировать и передать информацию в милицию.

Установлено, что к краже причастен с 33-летний ранее судимый минчанин. Представившийся дальнобойщиком фигурант на самом деле нигде не работал и, более того, даже не имел водительского удостоверения. Попав в автомобиль ольшанца, он сразу заприметил в кабине находившуюся на спальном месте сумку. За несколько часов в дороге мужчина сумел войти в доверительные отношения с новым знакомым, отвлечь внимание собеседника и незаметно похитить деньги.

Следователями дана правовая оценка его действиям.

ОИОС УВД, фото Столинского РОВД и

ГКСЭ по Брестской области