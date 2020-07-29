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Дальнобой подвёз "коллегу", а тот уболтал благодетеля и похитил крупную сумму денег
29.07.2020 10:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Столинский РОВД с заявлением о пропаже почти 2 500 евро обратился 40-летний житель агрогородка Ольшаны. Работая дальнобойщиком, мужчина ехал в очередной рейс из Польши в Минск. По установленной в автомобиле рации водителя попросили подвезти в столицу коллегу, которого сельчанин подобрал на одной из барановичских АЗС.
До момента прибытия к месту назначения потерпевший не оставлял попутчика одного в грузовике. По возвращению домой, спустя два дня, заявитель не обнаружил большую сумму денег, предназначавшуюся для внесения задатка для покупки новой машины.
– На место выехала следственно-оперативная группа со специалистом Пинского межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь. В ходе осмотра транспортного средства он обнаружил и изъял следы рук с поверхности пассажирской двери и ее ручки, а также с иных объектов, – рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анны Мацкевич. – В результате проверки по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы Государственного комитета судебных экспертиз один из следов ладони удалось идентифицировать и передать информацию в милицию.
Установлено, что к краже причастен с 33-летний ранее судимый минчанин. Представившийся дальнобойщиком фигурант на самом деле нигде не работал и, более того, даже не имел водительского удостоверения. Попав в автомобиль ольшанца, он сразу заприметил в кабине находившуюся на спальном месте сумку. За несколько часов в дороге мужчина сумел войти в доверительные отношения с новым знакомым, отвлечь внимание собеседника и незаметно похитить деньги.
Следователями дана правовая оценка его действиям.
ОИОС УВД, фото Столинского РОВД и
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В Столинский РОВД с заявлением о пропаже почти 2 500 евро обратился 40-летний житель агрогородка Ольшаны. Работая дальнобойщиком, мужчина ехал в очередной рейс из...
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