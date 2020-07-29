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Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании
29.07.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает БЕЛТА.
фото - иллюстрация
Какие-либо подробности пока не сообщаются. Секретариат Совбеза Беларуси и пресс-служба
Другие силовые ведомства пока также не комментируют информацию.
«Никакой информации у нас пока нет», —
Напомним, во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке 24 июля Александр Лукашенко
— Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, — отметил президент.
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Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает БЕЛТА. фото -...
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