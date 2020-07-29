Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает БЕЛТА.





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Какие-либо подробности пока не сообщаются. Секретариат Совбеза Беларуси и пресс-служба КГБ для комментариев недоступны.

Другие силовые ведомства пока также не комментируют информацию.

«Никакой информации у нас пока нет», — сообщил TUT.BY представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. Аналогичный ответ мы получили и в МВД.

Напомним, во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке 24 июля Александр Лукашенко упоминал частные военные компании.

— Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, — отметил президент.