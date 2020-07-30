Старики-разбойники. В Лидском районе у пенсионерки изъято более 300 литров самогона, у пенсионера – 2,5 килограмма масличного мака

Источник материала: Вороновская газета





Очередной мини-завод по изготовлению самогона закрыли сотрудники милиции Лидского района, пишет «Лідская газета».

В деревне Третьяковского сельсовета во дворе дома одной из местных жительниц обнаружено 14 литров самогона, а в сарае – более 300 литров самогонной браги и самогонный аппарат. «Мини-завод» и «продукция» изъяты. В отношении пенсионерки проводится проверка.

А в деревне на территории Ходоровского сельсовета на приусадебном участке пенсионера обнаружен масличный мак. Общий вес наркосодержащего растения, запрещенного к выращиванию, составил 2,5 килограмма. Вынесено постановление о наложении административного взыскания, мак изъят.

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