В Шклове 42-летний рыбак спас из Днепра двоих детей, но утонул сам

Источник материала: Tut.by

В Шклове 42-летний мужчина спас двоих детей, но утонул сам. 11-летний и 13-летний школьники хотели искупаться в запрещенном для этого месте на реке Днепр, пишет Mogilevnews.by.



Фото: imenno.ru

Вечером 24 июля 42-летний инженер Могилевского унитарного предприятия «Метиз» Игорь Подковко ловил рыбу с правого берега Днепра на окраине Шклова. Около 18.30 он заметил, как в семи метрах от него из-за прибрежных кустов показались двое ребят. Дети устремились к реке, скользнули в воду и забарахтались — их уносило течением.

Рыбак сбросил с себя верхнюю одежду, прыгнул в воду, быстро добрался до детей и вытолкнул их на безопасный речной участок — тиховод. Там уже на небольшой глубине школьников подхватили и доставили на берег два подоспевших на помощь парня —

18-летний студент Владислав Акимов и 16-летний школьник Никита Мигдалёв. Они были недалеко на тренировочном сборе и услышали крики о помощи.

Сам Игорь Подковко утонул. Полагают, что у него сбилось дыхание и мужчина захлебнулся. Его тело обнаружили на дне реки и подняли на поверхность водолазы.