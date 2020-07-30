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В Шклове 42-летний рыбак спас из Днепра двоих детей, но утонул сам
Источник материала: Tut.by
В Шклове 42-летний мужчина спас двоих детей, но утонул сам. 11-летний и 13-летний школьники хотели искупаться в запрещенном для этого месте на реке Днепр,
Вечером 24 июля 42-летний инженер Могилевского унитарного предприятия «Метиз» Игорь Подковко ловил рыбу с правого берега Днепра на окраине Шклова. Около 18.30 он заметил, как в семи метрах от него из-за прибрежных кустов показались двое ребят. Дети устремились к реке, скользнули в воду и забарахтались — их уносило течением.
Рыбак сбросил с себя верхнюю одежду, прыгнул в воду, быстро добрался до детей и вытолкнул их на безопасный речной участок — тиховод. Там уже на небольшой глубине школьников подхватили и доставили на берег два подоспевших на помощь парня —
Сам Игорь Подковко утонул. Полагают, что у него сбилось дыхание и мужчина захлебнулся. Его тело обнаружили на дне реки и подняли на поверхность водолазы.
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42-летний инженер Игорь Подковко рыбачил на берегу Днепра.
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