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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Слуцком пьяный пассажир угнал такси и погиб в ДТП Как сообщает МВД, сегодня около 4 часов поступила информация об угоне такси на заправке. Водитель разменивал деньги, а нетрезвый пассажир воспользовался тем, что...

Как сообщает МВД, сегодня около 4 часов поступила информация об угоне такси на заправке. Водитель разменивал деньги, а нетрезвый пассажир воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания. Спустя 20 минут ГАИ нашла угнанный Logan на Слуцкой трассе. Началась погоня. В итоге мужчина за рулем Renault не справился с управлением. Машина вылетела на ограждение между полосами. Потом ее отбросило на преследовавший патрульный автомобиль. Такси загорелось. Угонщик скончался на месте. Сотрудники милиции не пострадали. Идет расследование.