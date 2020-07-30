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В Могилеве пьяный парень начал «командовать» таксистом, разозлился отказом, повредил авто и убежал

30.07.2020 13:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве таксист пожаловался на клиента: пьяный парень заказал поездку, потом разозлился, ударил по машине ногой и сбежал. Его нашли и теперь решают, как он ответит за хулиганство, сообщает УВД Могоблисполкома.

Инцидент произошел рано утром на улице Бурденко. По предварительным данным, компания из нескольких молодых людей после клуба вызвали такси и заставили водителя долго ждать — разговаривали на улице.

Один из приятелей, 23-летний могилевчанин, ранее уже судимый за хулиганство, в приказном тоне потребовал, чтобы таксист развернул автомобиль, пока он «договорит». При этом парень агрессивно отметил, что он заказывал автомобиль, а значит, вправе командовать «так, как ему хочется». Таксист вежливо ответил, что необходимости для маневра нет и разворачиваться он не станет, а также напомнил о том, что ждет клиентов уже довольно долго.

Отказ разозлил могилевчанина. Он подбежал к машине, ударил ногой по задней двери, повредив ее, и убежал. Но недалеко — он наблюдал за таксистом и друзьями из-за кустов в паре метров от машины.

 
Теги: Могилев
 
 
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Клиент далеко убегать не стал - наблюдал за таксистом и друзьями из-за кустов в паре метров от машины.
 
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