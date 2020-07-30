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Следственный комитет сообщает, что в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел
30.07.2020 14:29 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении С.Тихановского возбужден ряд уголовных дел.
Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
Кроме того, в отношении Н.Статкевича, С.Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе.
Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны.
Проводится расследование.
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Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении С.Тихановского возбужден ряд уголовных дел. ...
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