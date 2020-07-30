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Следственный комитет сообщает, что в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел

30.07.2020 14:29 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении С.Тихановского возбужден ряд уголовных дел.

Следственный комитет сообщает, что в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел

Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, в отношении Н.Статкевича, С.Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе.

В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны.

Проводится расследование.

 
 
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