СК проводит проверку по смерти охранника в минском супермаркете

Источник материала: Tut.by

На улице Слободской, 37 в магазине «Белмаркет» был убит охранник — так сообщили читатели TUT.BY. Мы обратились в Следственный комитет за комментариями.

В СК сообщили, что вечером 29 июля правоохранители выбывали в один из продуктовых магазинов Московского района столицы по сообщению о смерти 54-летнего охранника. Факт убийства мужчины не подтвердили и не опровергли.

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Для установления точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.