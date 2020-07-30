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СК проводит проверку по смерти охранника в минском супермаркете
Источник материала: Tut.by
На улице Слободской, 37 в магазине «Белмаркет» был убит охранник — так сообщили читатели TUT.BY. Мы обратились в Следственный комитет за комментариями.
В СК сообщили, что вечером 29 июля правоохранители выбывали в один из продуктовых магазинов Московского района столицы по сообщению о смерти 54-летнего охранника. Факт убийства мужчины не подтвердили и не опровергли.
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Для установления точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Для установления точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства...
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