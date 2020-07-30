ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

СК проводит проверку по смерти охранника в минском супермаркете

30.07.2020 16:58 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На улице Слободской, 37 в магазине «Белмаркет» был убит охранник — так сообщили читатели TUT.BY. Мы обратились в Следственный комитет за комментариями.

В СК сообщили, что вечером 29 июля правоохранители выбывали в один из продуктовых магазинов Московского района столицы по сообщению о смерти 54-летнего охранника. Факт убийства мужчины не подтвердили и не опровергли.

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Для установления точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Для установления точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Следственный комитет сообщает, что в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика