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В Бобруйске пропал 10-летний мальчик - взял рюкзак с вещами и двух котов
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске разыскивают 10-летнего Ивана Бокача,
Иван Бокач может быть на технических этажах, в подъездах и заброшенных зданиях.
При себе имел синий рюкзак с вещами и двух домашних котов: взрослого серого и черного котенка.
Приметы Ивана: на вид 10 лет, рост около 140−145 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие.
Если вам что-либо известно о пропавшем мальчике, срочно звоните по телефонам: 8 029 607-65-28, 8 0225 78-28-45, 102.
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Иван Бокач ушел из дома вчера, 29 июля. Может находиться на технических этажах, в подъездах и заброшенных зданиях.
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