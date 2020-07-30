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В Бобруйске пропал 10-летний мальчик - взял рюкзак с вещами и двух котов

30.07.2020 17:58 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске разыскивают 10-летнего Ивана Бокача, сообщает МВД. Мальчик ушел из дома 29 июля — взял с собой рюкзак с вещами и двух котов.


Иван Бокач может быть на технических этажах, в подъездах и заброшенных зданиях.

При себе имел синий рюкзак с вещами и двух домашних котов: взрослого серого и черного котенка.

Приметы Ивана: на вид 10 лет, рост около 140−145 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие.

Если вам что-либо известно о пропавшем мальчике, срочно звоните по телефонам: 8 029 607-65-28, 8 0225 78-28-45, 102.

 
 
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Иван Бокач ушел из дома вчера, 29 июля. Может находиться на технических этажах, в подъездах и заброшенных зданиях.
 
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