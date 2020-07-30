В СК рассказали о личности нападавшего на начальника МРО ГАИ

Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, резонансный случай произошел на этой неделе (27 июля) в Бресте. Утром начальник межрайонного отдела ГАИ проводил прием граждан. К нему пришел 70-летний житель Брестского района, который достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. Милиционер оперативно среагировал, что помогло избежать ранения. Он не пострадал. Стрелявшего задержал коллега руководителя.





Подозреваемый от дачи показаний в ходе допроса отказался, однако сразу же после задержания он пояснил, что хотел отомстить милиционеру за то, что его привлекли к административной ответственности за участие в дорожном движении на мопеде, который не прошел государственную регистрацию. Также у водителя не было договора обязательного страхования. Пенсионеру назначили наказание в виде штрафа, который он не оплатил. Это и послужило причиной заведения исполнительного производства. Таким образом, у него из пенсии удерживали эти деньги в счет оплаты штрафа.

В СК подтвердили, что стрелял тот же мужчина, что 9 октября прошлого года покушался в Бресте на судебного исполнителя. Напомним, тогда он пришел в районный отдел принудительного исполнения с черным пакетом в руках и стал возмущаться по поводу взыскания задолженности по неуплаченным штрафам за нарушения ПДД . Потом он достал из пакета пластиковую бутылку и облил горючей жидкостью одного из судебных исполнителей, его рабочее место и пол. Поджечь жидкость он не успел. Мужчине было назначено наказание в виде ареста на 1 месяц.

- В период с 1968 года по 1985 он три раза привлекался к уголовной ответственности по таким статьям, как «изнасилование, совершенное группой лиц». А также по статье «злостное уклонение от уплаты алиментов» и по статье «причинение менее тяжкого телесного повреждения», - об этом сообщила в эфире программы «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Радио Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

УСК по Брестской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и п.10 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси.