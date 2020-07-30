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В Светлогорске на ЦКК при работе на трубопроводе пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
На Светлогорском ЦКК произошло ЧП — два человека в больнице, один в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили родные пострадавших, информацию подтвердили и в МЧС.
О происшествии сообщила мать одного из пострадавших — сварщика Алексея Сосновского. В этот момент она находится в коридоре реанимационного отделения Светлогорской районной больницы. Женщине сказали, что у сына 90% ожогов.
Алексей более 11 лет работает на ЦКК сварщиком. Сегодня он примерно в 16.00 с напарником выполняли работы в цехе варки целлюлозы. Что произошло, пока неизвестно. У Алексея, по словам его мамы Натальи Владимировны, тяжелое состояние. Из Гомеля в райцентр вызвали врачей, так как транспортировка пострадавшего невозможна.
Второй рабочий пострадал меньше — у него не опасные для жизни ожоги на ногах и лице.
В заводской диспетчерской не подтвердили, но и не опровергли информацию о ЧП, а потом сказали, что не обязаны предоставлять информацию журналистам.
— По информации от врачей в Светлогорскую больницу доставлены двое рабочих предприятия с химическими ожогами и травмами. Подразделения МЧС не выезжали. По предварительной информации ожоги получены во время проведения работ на трубопроводе. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, — сообщил TUT.BY официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Напомним, проект по строительству завода беленой сульфатной целлюлозы реализуется на Светлогорском Целлюлозно-картонном комбинате с 2010 года. Новое предприятие рассчитывает на выпуск до 400 тысяч тонн товарной целлюлозы в год.
Промышленный гигант строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE.
Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов - то бракованная кабельная продукция, то жалобы местных жителей на зловоние. В мае прошлого года на ЦКК обвалилась часть крыши одного из цехов.
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О происшествии сообщила мать одного из пострадавших - сварщика Алексея Сосновского. В этот момент она находится в коридоре реанимационного отделения...
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